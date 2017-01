Порошенко и Климкин поздравили Христю Фриланд с назначением на должность главы МИД Канады

Президент Украины Петр Порошенко поздравил канадского политика украинского происхождения Христю Фриланд с назначением на должность министра иностранных дел Канады в обновленном канадском правительстве.

"Христя Фриланд – министр иностранных дел в составе нового правительства Трюдо. Гордимся и поддерживаем", – написал Порошенко в фейсбуке во вторник вечером.

Присоединился к поздравлениям и министр иностранных дел Павел Климкин. "Представляю себе первые переговоры министров иностранных дел двух государств, которые ведутся на украинском языке", – написал Климкин в Twitter.

Уявляю собі перші переговори міністрів закордонних справ двох держав, які ведуться українською мовою! @cafreeland — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что главой МИД Канады станет этническая украинка.

Фриланд заменит Стефана Диона, который покидает политику, чтобы занять дипломатический пост.

Отметим, что Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Журналистскую карьеру Фриланд начинала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Позже она работала в Financial Times в Лондоне заместителем редактора, редактором британских новостей, начальником московского бюро, корреспондентом в Восточной Европе, редактором уикенд-издания и редактором FT.com.

Впоследствии она объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии.

Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 года и была избрана в парламент 25 ноября.

Напомним, что в ноябре 2015 года Фриланд стала министром международной торговли Канады.