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Порошенко и Маккейн приехали на Донбасс http://www.segodnya.ua/img/article/7849/73_main.1483198982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/73_tn.1483198982.jpg Политика Глава государства вместе со своим американским коллегой поздравил военных с Новым годом

Порошенко и Маккейн приехали на Донбасс

Сегодня, 17:42

Глава государства вместе со своим американским коллегой поздравил военных с Новым годом

Порошенко и Маккейн приехали на Донбасс. Фото: Twitter
Порошенко и Маккейн приехали на Донбасс. Фото: Twitter

Президент Украины Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

"Прибыл в командный пункт в районе Широкино с Джоном Маккейном, Линдси Гремом и Эмми Клобучар, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом", – написал Порошенко в Twitter.

Как передает телеканал "112 Украина", президент посетил передовые позиции украинской армии в районе проведения спецоперации, в частности посетил подразделения морской пехоты Военно-морских сил Украины, которые держат линию обороны в Широкино.

Глава государства пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.

По приглашению украинского лидера с ситуацией на Донбассе ознакомилась также делегация сенаторов США во главе с сенатором Джоном Маккейном. Президент также вручил украинское наградное оружие американским сенаторам.

Президент также провел совещание в штабе спецоперации и принял доклад начальника штаба о ситуации в районе проведения спецоперации, в частности в секторе "М", где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны боевиков.
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Источники:

"Сегодня", 112.ua

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