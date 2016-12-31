Порошенко и Маккейн приехали на Донбасс

Глава государства вместе со своим американским коллегой поздравил военных с Новым годом

Президент Украины Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

"Прибыл в командный пункт в районе Широкино с Джоном Маккейном, Линдси Гремом и Эмми Клобучар, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом", – написал Порошенко в Twitter.

Прибув на командний пункт в районі Широкіно з Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар, щоб привітати наших Воїнів з Новим роком pic.twitter.com/kj2b98kFJ7 — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2016 г.

Как передает телеканал "112 Украина", президент посетил передовые позиции украинской армии в районе проведения спецоперации, в частности посетил подразделения морской пехоты Военно-морских сил Украины, которые держат линию обороны в Широкино.

Глава государства пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.

По приглашению украинского лидера с ситуацией на Донбассе ознакомилась также делегация сенаторов США во главе с сенатором Джоном Маккейном. Президент также вручил украинское наградное оружие американским сенаторам.

Президент также провел совещание в штабе спецоперации и принял доклад начальника штаба о ситуации в районе проведения спецоперации, в частности в секторе "М", где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны боевиков.