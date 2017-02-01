Порошенко и Нетаньяху договорились о визите Гройсмана в Израиль

Как сообщается, стороны договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дняи определили первоочередные направления углубления сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Собеседники отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле", – говорится в сообщении.

Как сообщается, Порошенко и Нетаньяху договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН.

"Глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Была подтверждена готовность обеих сторон тесно сотрудничать для усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается стороны договорились о визите премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Напомним, Беньямин Нетаньяху в декабре 2016 года дал распоряжение отменить запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимир Гройсмана из-за "антиизраильского" голосования Украины в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Украина поддержала эту резолюцию.