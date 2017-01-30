Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе

Сегодня, 19:21

Президент Украины выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков

Петр Порошенко и Зигмар Габриэль. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Зигмар Габриэль. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Зигмара Габриэля с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Германии. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего в измерении.

Петр Порошенко выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков, в том числе в районе Авдеевки.

Глава государства подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ, пока Москва в полном объеме не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей, и пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.

Глава государства пригласил немецкого министра осуществить визит в Украину.

Напомним, Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества.
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"Сегодня"

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