Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Зигмара Габриэля с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Германии. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего в измерении.

Петр Порошенко выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков, в том числе в районе Авдеевки.

Глава государства подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ, пока Москва в полном объеме не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей, и пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.

Глава государства пригласил немецкого министра осуществить визит в Украину.

Напомним, Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества.