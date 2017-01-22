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Порошенко категорические отвергает идею отказа от Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7905/52_main.1485073547.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/52_tn.1485073547.jpg Политика Порошенко считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасс, как будто они уже не украинские граждане

Порошенко категорические отвергает идею отказа от Донбасса

Сегодня, 10:24

Порошенко считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасс, как будто они уже не украинские граждане

Петр Порошенко / Фото: politrada.com
Петр Порошенко / Фото: politrada.com

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса.

"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", – заявил он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.

Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России – не Донецк или Луганск, цель России – вся Украина, а не только Крым или Севастополь", – сказал президент.
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