Порошенко может провести заседание Совбеза ООН

Нсть вероятность, что президент Украины приедет на дебаты по конфликтов в Европе

Президент Украины Петр Порошенко может 21 февраля осуществить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить", – сообщил украинский дипломат, говоря о возможном визите президента Порошенко в США.

Однако, по его словам, есть вероятность, что глава государства приедет на дебаты Совета Безопасности ООН 21 февраля по конфликтов в Европе. "Но это пока не решено", – отметил Ельченко.

Говоря о контактах Украины и США после смены администрации в Белом доме, Ельченко сообщил, что начал работать с США будучи молодым дипломатом еще в 1980-е годы, "пережил четыре или пять изменений администраций США от одной партии к другой и ни разу не замечал различий между ними с момента обретения Украиной независимости".

"Иногда казалось, что администрации республиканцев были даже более позитивными по отношению к Украине, чем демократы", – признал дипломат.

Постпред Украины уже провел встречи со своей новой американской коллегой Никки Хейли.

"Она подтвердила базовые моменты политики США в отношении Украины: они полностью поддерживают территориальную целостность страны и они полностью против того, как Россия поступает с восточной частью Украины", – сказал Ельченко.

Напомним, как известно, с 1 февраля украинская делегация во главе с постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко главенствует в Совете Безопасности ООН.

Главенство в Совбезе ООН определяется поочередно на срок до одного месяца для каждой страны, которая считается непостоянным или постоянным членом Совета безопасности. Страны-руководители выбираются в английском алфавитном порядке.