Порошенко может встретиться с Трампом во вторник вечером

Сегодня, 21:29

Окончательного подтверждения или подробностей этой встречи пока нет

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: twitter.com/STsegolko
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: twitter.com/STsegolko

Встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом может состояться около 18:00 во вторник, передает телеканал "112 Украина".

"В рамках визита президента в США, который продлится два дня, ожидается, что Порошенко должен встретиться с президентом США Трампом. Этот визит может состояться уже завтра около 18 часов по киевскому времени, однако окончательного подтверждения или подробностей этой встречи пока нет", – сообщила в понедельник корреспондент телеканала из Вашингтона.

По ее словам, прибытие П.Порошенко в Вашингтон ожидается около 18:00 по местному времени или около 1:00 ночи по киевскому. "По прилету президент должен встретиться с украинской общиной в Вашингтоне возле мемориала Голодомора. Там также должны провести молебен", – рассказала корреспондент.

Как сообщалось, Порошенко отбыл в США с рабочим визитом в понедельник.

Ранее, 14 июня источник в дипломатических кругах сообщил, что Порошенко на следующей неделе посетит с визитом Вашингтон, где проведет встречу с Трампом. "Действительно, достигнута договоренность о встрече (с Трампом – ред.), визит состоится 19-20 июня", – сказал он.

Вечером того же дня глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил встречу глав государств, однако не назвал конкретных дат. Министр также отметил, что в повестке дня встречи будут стоять вопросы о выполнении РФ своих обязательств в рамках минских договоренностей, а также вопрос оккупированного Крыма, доступ к нему международных наблюдателей, вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и США, а также помощь украинским реформам.

Также, по словам министра, будут подняты вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США. Глава внешнеполитического ведомства анонсировал "важные политические решения в этой сфере".
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