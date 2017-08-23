Порошенко: Мы вернем и Крым, и Донбасс

Президент Петр Порошенко заявил, что захваченные Россией украинские земли вернутся под контроль Украины. Об этом он сказал в городе Изюм Харьковской области во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец после капитального ремонта, передает УНИАН.

"Если два года назад были еще дискуссии о проведении военного парада на Майдане Независимости, сейчас вся страна гордится нашими Вооруженными силами, которые имеют наивысший уровень доверия. И я горжусь тем, что нам с вами удалось сделать за эти три года. Мы родили новую украинскую армию, новое украинское войско, новых украинских героев", – заявил Порошенко.

Также он высказал уверенность в том, что Украина вернет захваченные Россией земли.

"Они (украинские войска. – Ред.) будут отчитываться послезавтра перед украинским народом, каждого из нас будет переполнять чувство гордости и уверенности, что мы вернем захваченную захватчиками землю, мы вернем украинский суверенитет и над оккупированным Донбассом, и над аннексированным Крымом. Я уверен в том, что мы вернем Должанский (населенный пункт в Луганской области. – Ред.), вернем Донбасс и восстановим дорогу Киев - Харьков - Должанский", – добавил президент во время присутствия на указанной автодороге М-03.

Напомним, сегодня Петр Порошенко прибыл в Харьковскую область для открытия отремонтированного моста через Сиверский Донец в Изюме.