Порошенко: Мы вернем и Крым, и Донбасс

Вчера, 16:14

На военном параде армия вселит в украинцев надежду на возвращение украинских земель, считает президент

Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

Президент Петр Порошенко заявил, что захваченные Россией украинские земли вернутся под контроль Украины. Об этом он сказал в городе Изюм Харьковской области во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец после капитального ремонта, передает УНИАН.

"Если два года назад были еще дискуссии о проведении военного парада на Майдане Независимости, сейчас вся страна гордится нашими Вооруженными силами, которые имеют наивысший уровень доверия. И я горжусь тем, что нам с вами удалось сделать за эти три года. Мы родили новую украинскую армию, новое украинское войско, новых украинских героев", – заявил Порошенко.

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Также он высказал уверенность в том, что Украина вернет захваченные Россией земли.

"Они (украинские войска. – Ред.) будут отчитываться послезавтра перед украинским народом, каждого из нас будет переполнять чувство гордости и уверенности, что мы вернем захваченную захватчиками землю, мы вернем украинский суверенитет и над оккупированным Донбассом, и над аннексированным Крымом. Я уверен в том, что мы вернем Должанский (населенный пункт в Луганской области. – Ред.), вернем Донбасс и восстановим дорогу Киев - Харьков - Должанский", – добавил президент во время присутствия на указанной автодороге М-03.

Напомним, сегодня Петр Порошенко прибыл в Харьковскую область для открытия отремонтированного моста через Сиверский Донец в Изюме.
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