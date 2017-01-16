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Порошенко: Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее http://www.segodnya.ua/img/article/7888/30_main.1484601905.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/30_tn.1484601905.jpg Политика По словам Президента, ценности, которые лежат в основе Евросоюза и институциональные возможности намного превышают те фобии, которыми пытаются запугать европейцев

Порошенко: Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее

Сегодня, 23:24

По словам Президента, ценности, которые лежат в основе Евросоюза и институциональные возможности намного превышают те фобии, которыми пытаются запугать европейцев

Петр Порошенко, фото AFP
Петр Порошенко, фото AFP

В понедельник на Ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, Петр Порошенко поблагодарил основных союзников Киева в поддержке курса евроинтеграции и противостоянии российской агрессии, сообщают на сайте администрации Президента Украины.

"Категорически не согласен с пессимистическими, а иногда и паническими настроениями относительно будущего Европейского Союза, которые сегодня подсказываются европейцам российскими пропагандистами. Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле", – заявил Петр Порошенко на встрече.

По словам Президента, ценности, которые лежат в основе Евросоюза и институциональные возможности намного превышают те фобии, которыми пытаются запугать европейцев.

"В Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", – подчеркнул лидер государства.

Президент отметил, что сегодня как никогда высок риск перечеркнуть все достижения послевоенного сотрудничества и откатиться на целые десятилетия в прошлое в случае потери уважения к своим принципам и ценностям, а также нормам международного права.

Глава государства подчеркнул, что "теперь, как никогда ранее, важно помнить, что именно уважение к международному праву стало двигателем демократической модернизации, экономического процветания и залогом мира в Европе и мире… Теперь, как никогда ранее, следует помнить, что именно приверженность общим ценностям является основой успеха европейского проекта. Как и то, что мы, Украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать своей свободой", – сказал он.

Порошенко особо отметил, что пока хотя бы метр нашей территории находится под российской оккупацией, все наши достижения будут под угрозой – и не только в Украине.
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Источник:

"Сегодня"

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