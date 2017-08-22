Порошенко на Генассамблее ООН поговорит о миротворцах на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев на Донбасс на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Об этом президент Украины рассказал во время своего выступления в Северодонецке Луганской области, сообщает InfoResist.

"Страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и, к сожалению, владеет правом вето, но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению", – сообщил Порошенко.

Президент Украины отметил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров стран "нормандского формата" он акцентировал внимание сторон переговоров на необходимости введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совбеза ООН.

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"Чтобы это было гарантией того, что на Донбассе прекратят стрелять, гарантией того, что Россия прекратит поставлять боевиков и выведет свои регулярные подразделения, заберет оружие, которое она поставила, чтобы убивать украинцев. И я подчеркиваю, что как только Россия заберет свои войска, то у нас нет никаких поводов для конфликтов и дискуссий", — объяснил Порошенко.

Президент указал, что вопрос "миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ" продвигается очень тяжело.

"Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе, более того, в нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит", – отметил президент.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что привлечение каких-либо наблюдательных сил на линию разграничения в Донбассе возможно лишь при согласии и украинских властей, и боевиков.