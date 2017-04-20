Порошенко наградил орденом евродепутата Эльмара Брока

Успех Украины важен для Европы и будет означать конец планов Путина, сказал немецкий политик

Президент Украины Петр Порошенко вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени члену Европарламента Эльмару Броку, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи Петр Порошенко поблагодарил Брока за поддержку Украины в течение долгого времени на должности председателя Комитета по иностранным делам Европейского парламента, отметив его помощь во время Революции Достоинства, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, и поддержку в процессе предоставления украинцам безвизового режима с ЕС, а также усиление демократических институтов в Украине.

ВУ свою очередь Евродепутат отметил, что Украина достигла прогресса на пути реформ за последние годы.

"Успешная Украина важна для всего Европейского континента. Успех Украины будет означать конец планов Путина", – сказал он.

Во время встречи собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе и продолжения реформ в Украине.