Порошенко наградил защитников Авдеевки

Присутствующие почтили минутой молчания память всех военнослужащих – погибших во время обороны и освобождения Донбасса

Президент Петр Порошенко вручил государственные награды Украины военнослужащим Вооруженных Сил Украины и сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые отличились во время защиты Авдеевки.

Глава государства поблагодарил воинов 72-й механизированной бригады за мужество и героизм проявленные ими в защите Авдеевки от российско-террористических войск, а также отважных спасателей, которые под постоянными обстрелами делали все возможное оказывая помощь жителям этого города.

Президент отметил, что враг – русские террористические войска – после артиллерийской подготовки, перешел в наступление с целью захвата района "Промзона" в Авдеевке. Он назвал действия российско-террористических войск очередной провокацией, целью которой была попытка перебросить ответственность и обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

"Но весь мир увидел, чем являются украинские Вооруженные Силы – украинская армия, которую мы с вами создали за последние два с половиной года", – сказал Петр Порошенко.

Президент также отметил, что "в этих боях 72-я механизированная бригада подтвердила свое звание, одной из сильнейших бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которую еще в 2014 году из-за успешных военных операций, проведенных в зоне боевых действий, враги окрестили "Черной бригадой".

"Это означает, что враг боится "Черной бригады" и он знает, что там, где 72 бригада – никто никуда не пройдет, на шаг не продвинутся. Это для них вы "Черная бригада", а для нас – вы светлое и храброе войско", – обратился к военным Петр Порошенко.

Президент дал соответствующие поручения Министру обороны Украины и Начальнику Генерального штаба ВСУ для отмечания 72 бригады особыми отличиями, "чтобы те бойцы, которые приходят по контракту знали, какой славный боевой путь прошла бригада за последние месяцы и недели".

Глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого командиру 72 отдельной механизированной бригады полковнику Андрею Соколову, командиру механизированного батальона Александру Вдовиченко, другим воинам бригады, которые "умелыми, четкими, решительными, а иногда и неординарными решениями обеспечили успех на этом важном рубеже обороны".

Президент также наградил и отметил сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые спасли город от гуманитарной катастрофы.

Глава государства отметил, что в условиях плотного обстрела террористами и российскими оккупационными войсками города, реальных угроз жизни и здоровью, сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по его поручению был безотлагательно осуществлен значительный объем восстановительно-спасательных работ в городе по налаживанию роботы систем жизнеобеспечения , развертывания пунктов обогрева и питания, оказания медицинской и психологической помощи, организации эвакуации части населения.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех военнослужащих – погибших во время обороны и освобождения Донбасса.

Глава государства поблагодарил военных и отметил, что он и его команда делают все для того, чтобы ситуация шла путем деэскалации до полного прекращения огня: "Надлежащие условия для работы наших дипломатов создаются вами: командирами и простыми солдатами, которые своими победами, мужеством и героизмом усиливают украинские позиции на переговорах, вооружают нас аргументами, достаточными для того, чтобы жестко отстаивать наши национальные интересы".