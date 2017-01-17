Порошенко напомнил западным СМИ о Будапештском меморандуме

Президент Украины отметил, что Украина нуждается в транслантическом единстве и солидарности

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что санкции против России является вопросом глобальной безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg, передает пресс-служба президента.

"Если будет разрешено любому начинать агрессию против суверенного, независимого государства только за ее желание реформироваться, построить демократию и бороться за свободу, то это вопрос ценностей, а не санкций", – подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил о Будапештском меморандуме, когда ряд стран гарантировала Украине ее суверенитет и территориальную целостность за отказ от ядерного оружия.

Порошенко также отметил, что Украина нуждается в транслантическом единстве и солидарности. Президент подчеркнул, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.

Как известно, сегодня Порошенко находится в Давосе (Швейцария), где проходит всемирный экономический форум.