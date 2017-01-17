Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Порошенко напомнил западным СМИ о Будапештском меморандуме http://www.segodnya.ua/img/article/7890/74_main.1484663934.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/74_tn.1484663934.jpg Политика Президент Украины отметил, что Украина нуждается в транслантическом единстве и солидарности

Порошенко напомнил западным СМИ о Будапештском меморандуме

Сегодня, 16:38

Президент Украины отметил, что Украина нуждается в транслантическом единстве и солидарности

Порошенко дал интервью телеканалу Bloomberg. Фото: president.gov.ua
Порошенко дал интервью телеканалу Bloomberg. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что санкции против России является вопросом глобальной безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg, передает пресс-служба президента.

"Если будет разрешено любому начинать агрессию против суверенного, независимого государства только за ее желание реформироваться, построить демократию и бороться за свободу, то это вопрос ценностей, а не санкций", – подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил о Будапештском меморандуме, когда ряд стран гарантировала Украине ее суверенитет и территориальную целостность за отказ от ядерного оружия.

Порошенко также отметил, что Украина нуждается в транслантическом единстве и солидарности. Президент подчеркнул, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.

Как известно, сегодня Порошенко находится в Давосе (Швейцария), где проходит всемирный экономический форум.
форум, интервью, Украина, Швейцария, президент, Порошенко, Давос, глава государства, экономический форум, против России, Петр Порошенко, отказ от ядерного оружия, всемирный экономический форум

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко напомнил западным СМИ о Будапештском меморандуме". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua

Мир нуждается в НАТО – Порошенко

Сегодня, 15:45

Альянс остался единственным эффективным механизмом безопасности на Земле, отметил президент

Политика

Фото: pinchukfund.org

Пинчук должен объясниться также в западных СМИ - нардеп

Сегодня, 14:55

Каждый сам решает, принимать, или не принимать участие в украинском завтраке в Давосе

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко заявил, что договорился о встрече с Трампом

Сегодня, 14:45

Президент отметил, что был одним из первых мировых лидеров, с кем Трамп поговорил после  победы на президентских выборах

Экономика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина скоро получит транш МВФ - Порошенко

Сегодня, 14:29

Президент заверил, что Киев выполнил все условия для получения денег

Политика

Петр Порошенко и Кристин Лагард обсудят помощь МВФ. Фото: president.gov.ua

Порошенко в Давосе встретится с главами МВФ и ООН - Гопко

Сегодня, 14:19

С новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем украинская делегация намерена обсудить повестку дня своего председательства в Совбезе ООН в феврале

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассчитывает на возможности Трампа в борьбе Украины против России

Сегодня, 14:11

Новый лидер США должен использовать все свое влияние для поддержки Киева, считает президент

Политика

Вице-спикер Оксана Сыроид

Сыроид пояснила, почему отказалась от завтрака Пинчука в Давосе

Сегодня, 13:45

Приглашения на украинский завтрак в Давосе Сыроид получала ежегодно, и в этом году тоже

Политика

Петр Порошенко и СИ Цзиньпин. Фото: president.gov.ua

Форум в Давосе: о чем договорились Порошенко и Си Цзиньпин

Сегодня, 12:29

Лидер КНР подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и позвал президента Украины на китайский форум

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Форум в Давосе: Порошенко ведет переговоры с главой Китая

Сегодня, 11:55

Президент Украины встретился с председателем КНР, который и открыл экономический форум

Мир

Мартин Лютер Кинг. Фото: соцсети

ТОП-7 цитат Мартина Лютера Кинга, которые актуальны сегодня

Сегодня, 11:42

Кинг произнес некоторые из самых известных речей мира, которые до сих актуальны в современном мире

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.