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Порошенко: НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/29_main.1484936175.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/29_tn.1484936175.jpg Политика Президент рассчитывает на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США

Порошенко: НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:09

Президент рассчитывает на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США


На плодотворное сотрудничество с новым главой Белого дома рассчитывает Украина. Об этом Петр Порошенко заявил в швейцарском Давосе.

Президент подчеркнул, в сложившейся ситуации, когда Россия ведет себя как агрессор – НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Мы рассчитываем на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, на поддержку трансатлантического единства. Незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия разрушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН. Продуктивное сотрудничество, в том числе в сфере обороны и безопасности, чрезвычайно важно как для Украины, так и для мировой безопасности", – сказал Порошенко.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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