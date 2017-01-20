Порошенко: НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности (видео)

Президент рассчитывает на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США

На плодотворное сотрудничество с новым главой Белого дома рассчитывает Украина. Об этом Петр Порошенко заявил в швейцарском Давосе.

Президент подчеркнул, в сложившейся ситуации, когда Россия ведет себя как агрессор – НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Мы рассчитываем на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, на поддержку трансатлантического единства. Незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия разрушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН. Продуктивное сотрудничество, в том числе в сфере обороны и безопасности, чрезвычайно важно как для Украины, так и для мировой безопасности", – сказал Порошенко.

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