Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Порошенко: НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии российской агрессии http://www.segodnya.ua/img/article/7896/21_main.1484776412.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/21_tn.1484776412.jpg Политика По словам Президента, НАТО – вопрос не денег, а вопрос безопасности

Порошенко: НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии российской агрессии

Сегодня, 23:53

По словам Президента, НАТО – вопрос не денег, а вопрос безопасности

Петр Порошенко, фото dnepr.info
Петр Порошенко, фото dnepr.info

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии агрессии, сообщает пресс-служба главы государства в среду ночью.

"НАТО – вопрос не денег, а вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала, что нет другой системы безопасности такой как НАТО, которая эффективно может остановить агрессию", – отметил глава государства в интервью агентству Reuters.

По словам президента, последние шаги США, когда американские военные прибыли в Польшу, Балтийские страны, являются очень важными и эффективными. "В этой ситуации для Украины и всего мира необходимо хранить трансатлантическое единство. И очень важна демонстрация роли США как глобального лидера", – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил необходимость совместной поддержки кибербезопасности, поскольку кибератаки России является неотъемлемой составляющей гибридной войны против всего мира. "Кибератаки со стороны России не только против Украины. Это глобальная кибервойна России против всего мира. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе в противодействии этому", – подчеркнул глава государства.
США, нато, Порошенко, страны, вопрос, опасность, демонстрация, стороны, кибервойна, глава государства, необходимость

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко: НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии российской агрессии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко, фото УНИАН

Порошенко призвал Москву вывести войска из Украины

Сегодня, 23:29

Он также подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм

Политика

Мартин Шульц и Петр Порошенко, фото Администрация Президента Украины

Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины

Сегодня, 22:07

Собеседники обсудили санкции против России, безвиз и ратификацию СА между Украиной и ЕС

Политика

Порошенко пригласил в Украину президента Азербайджана

Сегодня, 20:46

Президент Украины в Давосе также встретился с лидерами и первыми лицами Евросоюза

Украина

Порошенко в Давосе провел встречу с представителями ЕС. Фото: president.gov.ua

Порошенко в Давосе поговорил с еврочиновниками

Сегодня, 18:52

Президент Украины встретился с Федерикой Могерини и Валдисом Домбровскисом

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В АП раскрыли планы Порошенко в Давосе

Сегодня, 16:29

Президент проведет ряд встреч с европейскими политиками и руководителями ведущих компаний мира

Политика

Порошенко в Давосе встретился с главой ЕБРР, фото president.gov.ua

Глава ЕБРР похвалил Порошенко за национализацию ПриватБанка

Сегодня, 09:11

Президент Украины выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для Украины в 2017 году

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.