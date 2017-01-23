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Порошенко назначил нового посла Украины в Чехии http://www.segodnya.ua/img/article/7908/85_main.1485175342.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/85_tn.1485175342.jpg Политика По этого назначения Перебийнис возглавлял украинское диппредставительство в Латвии

Порошенко назначил нового посла Украины в Чехии

Сегодня, 14:35

По этого назначения Перебийнис возглавлял украинское диппредставительство в Латвии

Евгений Перебийнис. Фото: МИД Украины
Евгений Перебийнис. Фото: МИД Украины

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Перебийноса на должность посла Украины в Чехии. Соответствующие указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Перебийноса Евгения Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Чешской Республике", – говорится в тексте указа.

До этого назначения с мая 2015 года Перебийнис возглавлял украинское диппредставительство в Латвии. До этого он занимал пост руководителя Департамента информационной политики МИД Украины.

Как известно, предыдущего посла Украины в Чехии Бориса Зайчука Петр Порошенко уволил в августе 2016 года.

Перед этим чешские СМИ сообщили, что украинское посольство в Чехии пыталось вызволить из тюрьмы экс-советника бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в сотрудничестве с террористами. Посол Зайчук был готов внести залог.
Украина, Чехия, Порошенко, посол, перебийнис

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Источник:

"Сегодня"

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