Порошенко назначил нового посла Украины в Чехии

По этого назначения Перебийнис возглавлял украинское диппредставительство в Латвии

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Перебийноса на должность посла Украины в Чехии. Соответствующие указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Перебийноса Евгения Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Чешской Республике", – говорится в тексте указа.

До этого назначения с мая 2015 года Перебийнис возглавлял украинское диппредставительство в Латвии. До этого он занимал пост руководителя Департамента информационной политики МИД Украины.

Как известно, предыдущего посла Украины в Чехии Бориса Зайчука Петр Порошенко уволил в августе 2016 года.

Перед этим чешские СМИ сообщили, что украинское посольство в Чехии пыталось вызволить из тюрьмы экс-советника бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в сотрудничестве с террористами. Посол Зайчук был готов внести залог.