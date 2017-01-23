Порошенко назначил нового посла Украины в Чехии
По этого назначения Перебийнис возглавлял украинское диппредставительство в Латвии
Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Перебийноса на должность посла Украины в Чехии. Соответствующие указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Перебийноса Евгения Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Чешской Республике", – говорится в тексте указа.
До этого назначения с мая 2015 года Перебийнис возглавлял украинское диппредставительство в Латвии. До этого он занимал пост руководителя Департамента информационной политики МИД Украины.
Как известно, предыдущего посла Украины в Чехии Бориса Зайчука Петр Порошенко уволил в августе 2016 года.
Перед этим чешские СМИ сообщили, что украинское посольство в Чехии пыталось вызволить из тюрьмы экс-советника бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в сотрудничестве с террористами. Посол Зайчук был готов внести залог.
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