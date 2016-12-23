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Порошенко назначил нового руководителя Госуправления делами http://www.segodnya.ua/img/article/7826/11_main.1482524106.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/11_tn.1482524106.jpg Политика Соответствующий указ №574/2016 президент подписал в пятницу

Порошенко назначил нового руководителя Госуправления делами

Вчера, 22:15

Соответствующий указ №574/2016 президент подписал в пятницу

Петр Порошенко, фото podrobnosti.ua
Петр Порошенко, фото podrobnosti.ua

Президент Украины Петр Порошенко назначил руководителем Государственного управления делами Ивана Куцика, который на протяжении почти 5 месяцев были временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №574/2016 президент подписал в пятницу.

Как сообщалось, И.Куцик, 1951 года рождения, в 2000-2002 годах и с 17 июня 2016 года был замруководителя Госуправления делами. Работал также в Аппарате Верховной Рады, был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, советником президента Украины (в 2006 году) и советником премьер-министра (2006-2007). Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Врио руководителя Госуправления делами он был назначен 25 июля 2016 года.
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Источник:

"Сегодня"

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