Порошенко назначил нового руководителя Госуправления делами

Президент Украины Петр Порошенко назначил руководителем Государственного управления делами Ивана Куцика, который на протяжении почти 5 месяцев были временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №574/2016 президент подписал в пятницу.

Как сообщалось, И.Куцик, 1951 года рождения, в 2000-2002 годах и с 17 июня 2016 года был замруководителя Госуправления делами. Работал также в Аппарате Верховной Рады, был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, советником президента Украины (в 2006 году) и советником премьер-министра (2006-2007). Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Врио руководителя Госуправления делами он был назначен 25 июля 2016 года.