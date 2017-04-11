Порошенко не обсуждал кадровые вопросы на заседании фракции БПП – нардеп

Вчера, 20:39

По словам Гончаренко, на встрече речь шла о вопросах, которые будут вынесены на рассмотрение на этой пленарной неделе, в том числе по Конституционному Суду


На сегодняшнем заседании фракции "Блок Петра Порошенко", которое состоялось в здании Администрации президента Украины с участием главы государства, кадровые вопросы не обсуждались. Об этом сообщил заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, обсуждались ли вопросы отставки председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.

"Нет, на эту минуту никакие кадровые вопросы мы не обсуждали", – сказал депутат.

В то же время он проинформировал, что на встрече речь шла о вопросах, которые будут вынесены на рассмотрение на этой пленарной неделе, в том числе по Конституционному Суду (изменения в законодательство).

"Также мы обсуждали вопросы экономического блока вместе с президентом и премьер-министром. Там было довольно много вопросов относительно того, что мы делаем, как мы готовимся, и куда мы движемся", – сказал Гончаренко.

По его словам, в контексте этого разговора затрагивались вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами относительно государственного фонда регионального развития с целью ускорения соответствующего выполнения решений правительства.
Верховная Рада, Порошенко, гонтарева, БПП

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Источники:

УНИАН, "Сегодня"

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