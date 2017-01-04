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Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа: Чалый рассказал, кто будет от Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7854/62_main.1483518095.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/62_tn.1483518095.jpg Политика Вокруг этого вопроса возникло много спекуляций, отметил посол

Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа: Чалый рассказал, кто будет от Украины

Сегодня, 10:13

Вокруг этого вопроса возникло много спекуляций, отметил посол

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа не предусматривает участие глав государств, поэтому президент Украины Петр Порошенко на нее не поедет.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Укринформу".

"Вокруг этого вопроса возникло много спекуляций. Причем, они не прекращаются. Посольство получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы. То есть, на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не направляется. Поэтому вопрос, едет ли президент Украины, не стоит так же, как и вопрос приезда других президентов. На сегодня такой формат не предусмотрен", – пояснил дипломат.

Напомним, встреча президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года, так как именно на этот месяц готовится визит украинского лидера, заявлял заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.
США, Порошенко, инаугурация, трамп, чалый

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Источник:

Укринформ

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