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Порошенко: Никакого перемирия на Донбассе нет http://www.segodnya.ua/img/article/7849/92_main.1483202995.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/92_tn.1483202995.jpg Политика Отказавшись соблюдать режим тишины, оккупанты понесли огромные потери, заявил президент

Порошенко: Никакого перемирия на Донбассе нет

Сегодня, 18:51

Отказавшись соблюдать режим тишины, оккупанты понесли огромные потери, заявил президент

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко констатировал несоблюдение режима тишины на Донбассе, что подтвердили недавние жаркие бори в районе Светлодарской дуги. Об этом он рассказал во время визита к украинским военным в Широкино вместе с американскими сенаторами, передает 112.ua.

Он отметил, что отказавшись соблюдать режим тишины, боевики понесли огромные потери.

"Хотя интенсивность огня боевиков несколько уменьшилась, никакая тишина, о которой договорились в Минске, так и не настала. А две недели назад, как известно, российско-террористические подразделения пытались захватить два наших опорных пункта в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге. Украинские воины не только отразили атаки врага, но и перешли в контратаку. Нанеся оккупантам серьезные потери, одержали победу, улучшив диспозицию наших войск", – напомнил Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.
Донбасс, Порошенко, боевики, перемирие, оккупанты, режим тишины, Светлодарская дуга

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