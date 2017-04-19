Порошенко о перемирии на Донбассе: Путин только обещает

Россия обещает содействовать прекращению огня на востоке Украины, однако до дела не доходит, сказал президент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин лишь обещает во время различных переговоров перемирие на Донбассе, но в итоге ничего не происходит. Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне, передает 112.ua.

По его словам, Путин обещает содействовать прекращению огня на востоке Украины, однако до дела не доходит.

"Россия нарушает тысячу обещаний сегодня. Я непосредственный участник Минского процесса, и множество раз я встречался с Путиным, обсуждал с ним, вместе с Франсуа Олландом и Ангелой Меркель. Бесконечное количество обещаний со стороны Путина, ничего не произошло. Нет эффективного прекращения огня, нет отвода тяжелых войск, нет возвращения заложников, которые нелегально задержаны не только на оккупированных территориях, но и в России", – сказал Порошенко.

На днях состоялся телефонный разговор между главами стран "нормандской четверки". Петр Порошенко заявил, что во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным и другими участниками переговоров обсуждался вопрос ситуации на Донбассе, в частности прекращение огня.