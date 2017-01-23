Порошенко об освобождении пленных: У нас есть серьезные намерения

Для освобождения украинских и иностранных заложников нужно консолидироваться всем миром, считает президент

В вопросе обмена пленными Украина готова на решительные действия, а также будет помогать освобождать иностранных заложников в России. Об этом заявил на пресс-конференции в Таллине президент Украины Петр Порошенко, пребывая там с официальным визитом, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, для освобождения заложников нужно консолидироваться всем миром.

"У нас есть серьезные намерения относительно скорейшего освобождения украинских, эстонских и других заложников, которые удерживаются в РФ и на оккупированных территориях. К сожалению, единственное – это консолидированные действия всего мира, как это происходило с Афанасьевым, Солошенко и другими, только солидарные действия приводят к результату. Мы готовы к решительным и скоординированным действиям, как в отношении украинских граждан, включая Сущенко, Сенцова и других, так и в отношении граждан других стран", – заверил Порошенко

Во время выступления Порошенко напомнил, что несколько недель назад Украина в одностороннем порядке освободила 15 человек и, соответственно, ждала ответных действий со стороны РФ.

"К сожалению, с российской стороны мы не дождались этого, и мы подчеркиваем, что у нас есть серьезные намерения продолжать эту борьбу", – подытожил глава государства.

Как сообщалось, президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора высказались за быстрый обмен пленных на основе формулы "всех на всех".

В свою очередь Петр Порошенко заявлял, что категорически отвергает идею отказа от Донбасса. Гарант считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасса, будто они уже не украинские граждане.