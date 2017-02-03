Порошенко: Обеспечение мира в черноморском регионе является совместной задачей Украины и Турции

Сегодня, 22:06

Президент пожелал турецкому коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности

Петр Порошенко и Реджеп Таип Эрдоган, фото president.gov.ua
Петр Порошенко и Реджеп Таип Эрдоган, фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану в связи с 25-летием установления украинско-турецких дипломатических отношений отметил, что обеспечение мира в регионе Черного моря является совместной задачей Украины и Турции.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, в своем поздравлении президенту Турции Порошенко подчеркнул, что прочным фундаментом украинско-турецкого взаимодействия являются дружеские отношения между двумя народами, которые насчитывают много веков, а в последние 25 лет двусторонние отношения приобрели глубину.

"Турция на практике продемонстрировала свою приверженность основополагающим принципам международного права и солидарность с Украиной, осудив оккупацию Россией Крыма и попытку аннексировать часть украинской суверенной территории. В этом контексте хочу подчеркнуть, что обеспечение мира в регионе Черного моря является совместной жизненно важной задачей Украины и Турции", – говорится в поздравлении.

Порошенко отметил, что расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере между двумя странами будет способствовать подписание соглашения о зоне свободной торговли.

Также он напомнил, что две страны перешли к реализации проектов в оборонно-промышленном комплексе.

В свою очередь Эрдоган в своем поздравлении Порошенко отметил, что вызовы, с которыми две страны столкнулись на региональном и международном уровнях, "еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой отрасли".

"Без сомнений, наши прекрасные отношения с дружественной Украиной будут продолжать развиваться в ближайшем будущем. Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины", – заявил президент Турции и выразил надежду, что его визит в Украину, который планируется в ближайшие месяцы, придаст новый импульс отношениям.
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Источник:

"Сегодня"

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