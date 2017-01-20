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Порошенко обсудил с Квирикашвили шаги по активизации политического диалога между Украиной и Грузией http://www.segodnya.ua/img/article/7899/97_main.1484864210.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/97_tn.1484864210.jpg Политика Во время встречи был согласован предварительный график двусторонних мероприятий высокого уровня в 2017 году

Порошенко обсудил с Квирикашвили шаги по активизации политического диалога между Украиной и Грузией

Сегодня, 00:16

Во время встречи был согласован предварительный график двусторонних мероприятий высокого уровня в 2017 году

пресс-служба АП
пресс-служба АП

В рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе президент Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание было уделено совместным шагам по активизации политического диалога, а также углублению торгово-экономического и культурного сотрудничества.

Во время встречи был согласован предварительный график двусторонних мероприятий высокого уровня в 2017 году, в частности в контексте празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией.

Стороны отметили важность продолжения успешной практики взаимодействия в рамках международных организаций, а также подтвердили неизменность позиций по обоюдной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Собеседники также скоординировали позиции насчет безвизового режима, на который в 2017 году рассчитывают граждане Украины и Грузии.

Ранее Порошенко получил от Квирикашвили приглашение посетить Грузию.
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Источник:

"Сегодня"

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