Порошенко обсудил с Меркель актуальные вопросы

Президент Украины и канцлер Германии провели телефонный разговор, в котором коснулись насущных тем двух стран

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом докладывает пресс-служба главы укаринского государства.

Порошенко выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине.

"Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил", – заявил Порошенко.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить российские боевики под Светлодарском.

Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.

Канцлер Германии подчеркнула важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершения всех процедур для предоставления Украинской безвизового режима.

Меркель также отметила "смелое и необходимое решение украинской власти" по национализации "Приватбанка".