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Порошенко обсудил с Меркель актуальные вопросы http://www.segodnya.ua/img/article/7821/44_main.1482421999.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/44_tn.1482421999.jpg Политика Президент Украины и канцлер Германии провели телефонный разговор, в котором коснулись насущных тем двух стран

Порошенко обсудил с Меркель актуальные вопросы

Сегодня, 17:51

Президент Украины и канцлер Германии провели телефонный разговор, в котором коснулись насущных тем двух стран

Порошенко и Меркель поговорили по телефону. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Меркель поговорили по телефону. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом докладывает пресс-служба главы укаринского государства.

Порошенко выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине.

"Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил", – заявил Порошенко.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить российские боевики под Светлодарском.

Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.

Канцлер Германии подчеркнула важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершения всех процедур для предоставления Украинской безвизового режима.

Меркель также отметила "смелое и необходимое решение украинской власти" по национализации "Приватбанка".
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"Сегодня"

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