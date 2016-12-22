Порошенко обсудил с Меркель актуальные вопросы
Президент Украины и канцлер Германии провели телефонный разговор, в котором коснулись насущных тем двух стран
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом докладывает пресс-служба главы укаринского государства.
Порошенко выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине.
"Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил", – заявил Порошенко.
Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить российские боевики под Светлодарском.
Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.
Канцлер Германии подчеркнула важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершения всех процедур для предоставления Украинской безвизового режима.
Меркель также отметила "смелое и необходимое решение украинской власти" по национализации "Приватбанка".
Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко обсудил с Меркель актуальные вопросы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии