Порошенко обсудил с Мэттисом летальное оружие для Украины: о чем говорили

Поднимался вопрос не только летального оружия, но и других военных средств, отметил президент

Во время встречи с главой Пентагона Джемсом Мэтисом и президентом Петром Порошенко поднимался вопрос предоставления военной помощи Украине. Об этом на брифинге по итогам переговоров сказал глава государства, передает 112.ua.

Он отметил, что поднимался вопрос не только летального оружия, но и других военных средств.

"Мы обсуждали все стороны нашего сотрудничества с США, включая и предоставление Украине расширения наших оборонительных возможностей, сотрудничества, в том числе, и в военно-технической сфере. Мы действительно еще во время моего визита договорились о том, что у нас будет активный диалог по обеспечению оборонительных возможностей Украины. Это касается не столько и не только поставок летального вооружения, а и обеспечения и увеличения оборонительных возможностей, включая и средства электронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий наших ВСУ", – сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что окончательное решение американцами еще не принято.

"Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением я как президент Украины доволен", – добавил глава государства.

Как сегодня заявили в Госдепе США, решение по поставкам летального оружия Киеву еще не принято, однако военная помощь не исключена.