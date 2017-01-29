Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

Вчера, 23:02

Климкин также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ

Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе
Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

В понедельник, 30 января, на встрече президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине будут среди прочего обсуждаться вопросы выполнения Россией пунктов Минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников, рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно как заставить Россию выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности Нормандского формата", – сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером.

Министр также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ.

Как сообщалось, президент Украины П.Порошенко в понедельник, 30 января, осуществит визит в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ А.Меркель, а также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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