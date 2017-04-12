Порошенко отправился к военным в Луганскую область
Президент транзитом через Харьков полетит к украинским бойцам, отмечает Цеголко
Президент Украины Петр Порошенко отправился в Луганскую область, чтобы встретиться с украинскими военными. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
Он отметил, что президент не сразу вылетел в Луганскую область. Сначала он прибыл в Харьков, откуда, судя по фото, на вертолете отправится к военным.
"Президент прибыл в Харьков, откуда улетает к военным в Луганскую область", – написал Цеголко.
Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину. pic.twitter.com/tN7OZay9fI— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.
Ранее сообщалось, Петр Порошенко приказал с 1 апреля увеличить выплаты украинским военным, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения.
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