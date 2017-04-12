Порошенко отправился к военным в Луганскую область

Сегодня, 13:21

Президент транзитом через Харьков полетит к украинским бойцам, отмечает Цеголко

Порошенко вылетает их Харькова в Луганскую область. Фото: Twitter/Цеголко
Порошенко вылетает их Харькова в Луганскую область. Фото: Twitter/Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко отправился в Луганскую область, чтобы встретиться с украинскими военными. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Он отметил, что президент не сразу вылетел в Луганскую область. Сначала он прибыл в Харьков, откуда, судя по фото, на вертолете отправится к военным.

"Президент прибыл в Харьков, откуда улетает к военным в Луганскую область", – написал Цеголко.

Ранее сообщалось, Петр Порошенко приказал с 1 апреля увеличить выплаты украинским военным, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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