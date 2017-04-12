Порошенко отправился к военным в Луганскую область

Президент транзитом через Харьков полетит к украинским бойцам, отмечает Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко отправился в Луганскую область, чтобы встретиться с украинскими военными. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Он отметил, что президент не сразу вылетел в Луганскую область. Сначала он прибыл в Харьков, откуда, судя по фото, на вертолете отправится к военным.

"Президент прибыл в Харьков, откуда улетает к военным в Луганскую область", – написал Цеголко.

Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину. pic.twitter.com/tN7OZay9fI — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.

Ранее сообщалось, Петр Порошенко приказал с 1 апреля увеличить выплаты украинским военным, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения.