Порошенко отреагировал на теракт в ночном клубе Стамбула

Президент осудил действия террориста и заявил, что терроризм должен быть остановлен

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал состоявшийся в новогоднюю ночь теракт в ночном клубе Стамбула. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

Президент осудил действия террориста и заявил, что терроризм должен быть остановлен.

"Решительно осуждаю жестокий теракт в стамбульском ночном клубе. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", – написал Порошенко.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.