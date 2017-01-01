Порошенко отреагировал на теракт в ночном клубе Стамбула
Президент осудил действия террориста и заявил, что терроризм должен быть остановлен
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал состоявшийся в новогоднюю ночь теракт в ночном клубе Стамбула. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.
Президент осудил действия террориста и заявил, что терроризм должен быть остановлен.
"Решительно осуждаю жестокий теракт в стамбульском ночном клубе. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", – написал Порошенко.
Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.
Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.
Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.
Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.
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