Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Порошенко отреагировал на теракт в ночном клубе Стамбула http://www.segodnya.ua/img/article/7850/75_main.1483275067.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/75_tn.1483275067.jpg Политика Президент осудил действия террориста и заявил, что терроризм должен быть остановлен

Порошенко отреагировал на теракт в ночном клубе Стамбула

Вчера, 14:52

Президент осудил действия террориста и заявил, что терроризм должен быть остановлен

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал состоявшийся в новогоднюю ночь теракт в ночном клубе Стамбула. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

Президент осудил действия террориста и заявил, что терроризм должен быть остановлен.

"Решительно осуждаю жестокий теракт в стамбульском ночном клубе. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", – написал Порошенко.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.
Турция, президент, теракт, Порошенко, Стамбул, ночной клуб
Все новости по теме Теракты в мире.

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко отреагировал на теракт в ночном клубе Стамбула". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Украинцам даны рекомендации по пребыванию в Турции. Фото: скриншот

Теракт в Стамбуле: Посольство Украины в Турции обратилось к украинцам

Вчера, 14:24

Дипломаты призвали украинских граждан следить за последними новостями во время пребывания в Турции 

Мир

Наталья Вольнова. Фото: Facebook

Украинка рассказала, как выжила в новогоднем теракте в Стамбуле

Вчера, 13:59

За свое спасение украинка благодарит полицейского, который защитил ее

Мир

Павел Климкин. Фото: AFP

Климкин прокомментировал атаку террористов на ночной клуб в Стамбуле

Вчера, 13:35

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина солидарна с Турцией в борьбе с терроризмом

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: vestikavkaza.ru

Эрдоган отреагировал на теракт в Стамбуле

Вчера, 11:31

Турция понимает связь между терактами и ситуацией в регионе и намерена искоренить терроризм у его истоков, заверил турецкий лидер

Мир

Американцы предупреждали об атаке. Фото: Haber Turk

Владелец ночного клуба в Турции: США предупреждали о возможном теракте

Вчера, 10:19

В связи с предупреждениями американских спецслужб, турки усилили меры безопасности, но и это не помогло

Мир

Американцы сочувствуют туркам. Фото: AFP

В США отреагировали на теракт в ночном клубе Турции

Вчера, 09:51

Американцы заверили своих турецких союзников в поддержке в борьбе с терроризмом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.