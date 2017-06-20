Порошенко передал руководству США письмо от семей украинских заложников

Сегодня, 19:14

Американская администрация обещала приложить все усилия, чтобы помочь Украине освободить пленных

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Белом доме передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от родственников заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ. Об этом на брифинге возле Белого дома после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Отдельно я передал вице-президенту Пенсу письмо от родственников заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ. И мы получили заверение в тех усилиях, которые приложит Администрация США в помощи украинцам вернуть наших ребят и девушек домой. Вы видите, что повестка дня была очень широкая. Я могу сказать, что я полностью доволен результатами этих переговоров и очень благодарен и президенту Трампу, и вице-президенту Пенсу, и тем министрам, с которыми состоялись встречи за очень твердую позицию поддержки нашего государства", – рассказал президент Украины.

Также, по его словам, во время переговоров с Трампом было отмечено сотрудничество по военно-техническому направлению.

"Мы более детально будем это сейчас обсуждать с министром обороны США Мэттисом. Но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество. Отдельно остановились на экономическом сотрудничестве. Мы утром обсудили это с министром энергетики и сегодня продолжили с вице-президентом Пенсом, и с президентом Трампом наше сотрудничество в сфере ядерной энергетики, сотрудничество в нефтегазовой сфере, закупку американского угля из Пенсильвании, продолжение нашего сотрудничества по возобновляемым источникам энергетики и поддержку США реформ во всех секторах, в том числе в энергетическом секторе", – подытожил Петр Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, о чем еще шла речь во время первой встречи с Трампом.
США, Украина, письмо, Порошенко, заложники, встреча, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко передал руководству США письмо от семей украинских заложников". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: president.gov.ua

После визита в США Порошенко ждут в Брюсселе – Представительство ЕС

Сегодня, 18:59

В Представительстве ЕС в Украине сообщили, что Евросоюз ожидает визита украинского президента в Брюссель

Политика

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP

Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом

Сегодня, 18:54

Украина получила твердую поддержку США, Вашингтон поддерживает и остается преданным Минским договоренностям

Политика

Порошенко с американским министром. Фото: twitter.com/stsegolko

Порошенко встретился с министром энергетики США: что обсуждали

Сегодня, 18:21

После этой встречи глава государства отправится в Белый дом к Трампу

Политика

Порошенко вскоре встретится с Макроном. Фото: president.gov.ua

В ближайшее время Порошенко встретится с Макроном – посол Франции

Сегодня, 17:39

Главной темой президентов станет ситуация на Донбассе, отметила дипломат

Политика

Сегодня Трамп и Порошенко встретятся. Фото: nv.ua

The Guardian раскрыла новые подробности встречи Трампа и Порошенко

Сегодня, 16:14

Издание озвучило важное условие американского лидера для встречи с украинским президентом

Политика

Порошенко и Трамп. Фото: twitter.comSTsegolko

В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Порошенко и Трампа

Сегодня, 14:06

Песков назвал визит украинского президента в США суверенным делом двух стран

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования