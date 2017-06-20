Порошенко передал руководству США письмо от семей украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Белом доме передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от родственников заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ. Об этом на брифинге возле Белого дома после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Отдельно я передал вице-президенту Пенсу письмо от родственников заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ. И мы получили заверение в тех усилиях, которые приложит Администрация США в помощи украинцам вернуть наших ребят и девушек домой. Вы видите, что повестка дня была очень широкая. Я могу сказать, что я полностью доволен результатами этих переговоров и очень благодарен и президенту Трампу, и вице-президенту Пенсу, и тем министрам, с которыми состоялись встречи за очень твердую позицию поддержки нашего государства", – рассказал президент Украины.

Также, по его словам, во время переговоров с Трампом было отмечено сотрудничество по военно-техническому направлению.

"Мы более детально будем это сейчас обсуждать с министром обороны США Мэттисом. Но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество. Отдельно остановились на экономическом сотрудничестве. Мы утром обсудили это с министром энергетики и сегодня продолжили с вице-президентом Пенсом, и с президентом Трампом наше сотрудничество в сфере ядерной энергетики, сотрудничество в нефтегазовой сфере, закупку американского угля из Пенсильвании, продолжение нашего сотрудничества по возобновляемым источникам энергетики и поддержку США реформ во всех секторах, в том числе в энергетическом секторе", – подытожил Петр Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, о чем еще шла речь во время первой встречи с Трампом.