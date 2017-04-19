Порошенко планирует представить в Британии военно-технические проекты

Вчера, 23:17

Также планируется обсуждение вопросов упрощения открытия виз для граждан Украины в Великобританию

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко намерен представить проекты военно-технического характера в ходе официального визита в Великобританию 18-19 апреля. Об этом сообщила представитель президента в Раде Ирина Луценко в эфире 112 канала.

"Мы знаем на сегодняшний день, что Великобритания занимает очень серьезную позицию и финансирует, помогает нам в осуществлении таких реформ, как борьба с коррупцией и верховенство права. Мы знаем, что после Brexit Великобритания не входит в шенгенскую зону, а значит, обязательно, когда будет либерализация визового режима, будут обсуждаться вопросы упрощения открытия виз для украинцев в Великобританию. Мы знаем, что президент будет выступать перед бизнес-инвесторами. Мы знаем, что Великобритания очень серьезно работает с нами и предоставляет нам серьезную помощь оборонного значения. Мы знаем, что мы имеем... и президент также об этом будет говорить, о проектах военно-технического характера. Даже есть такие предпосылки, что Великобритания может разместить некоторые заказы оборонного значения на предприятиях в Украине. Есть очень много тем для разговора", – рассказала нардеп и отметила, что также планируется обсуждение вопросов упрощения открытия виз для граждан Украины в Великобританию.

Как известно, Порошенко посетит Великобританию с официальным визитом для встреч с властями 18-19 апреля.

Планируется, что президент также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.
Великобритания, Луценко, Порошенко, Петр Порошенко, Ирина Луценко

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