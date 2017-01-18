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Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7896/2_main.1484770058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/2_tn.1484770058.jpg Политика Собеседники обсудили санкции против России, безвиз и ратификацию СА между Украиной и ЕС

Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины

Сегодня, 22:07

Собеседники обсудили санкции против России, безвиз и ратификацию СА между Украиной и ЕС

Мартин Шульц и Петр Порошенко, фото Администрация Президента Украины
Мартин Шульц и Петр Порошенко, фото Администрация Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время двухсторонней встречи в Давосе поблагодарил экс-президента Европейского парламента Мартина Шульца за поддержку Украины во время его пребывания на посту президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, президент поблагодарил Шульца за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и европейского выбора.

Также они поговорили о продлении санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины, введение безвизового режима для граждан Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, депутаты Европарламента 17 января избрали новым президентом итальянца Антонио Таяни. Он сменит на посту Мартина Шульца, который покидает Брюссель и возвращается в немецкую политику.

Как сообщалось, 17 января в швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум. Его планировало посетить рекордное число делегатов – около 3 тысяч. По традиции, среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и известные общественные деятели. Откроет форум Си Цзиньпин, председатель КНР. Закрытие планируется 20 января.
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Источник:

"Сегодня"

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