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Порошенко подарил пограничникам катер и 16 бронированных "Хаммеров" http://www.segodnya.ua/img/article/7850/1_main.1483207478.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/1_tn.1483207478.jpg Политика Президент принял участие в запуске системы раннего выявления

Порошенко подарил пограничникам катер и 16 бронированных "Хаммеров"

Сегодня, 20:03

Президент принял участие в запуске системы раннего выявления

Порошенко съездил на Донбасс. Фото пресс-службы
Порошенко съездил на Донбасс. Фото пресс-службы

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область передал Донецкому пограничному отряду новый бронированный катер и 16 бронированных автомобилей.

"Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область осмотрел наблюдательную вышку и принял участие в запуске системы раннего выявления, предупреждения и идентификации целей AEROS, которая размещена в Мариуполе, передал пограничникам легкобронированный катер UMC-1000, 16 единиц бронированных автомобилей марки Hummer и новое вооружение", – сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, также Порошенко констатировал несоблюдение режима тишины на Донбассе, что подтвердили недавние жаркие бори в районе Светлодарской дуги. Он отметил, что отказавшись соблюдать режим тишины, боевики понесли огромные потери.
президент, оружие, Донбасс, Порошенко, катер, Hummer

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