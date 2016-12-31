Порошенко подарил пограничникам катер и 16 бронированных "Хаммеров"

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область передал Донецкому пограничному отряду новый бронированный катер и 16 бронированных автомобилей.

"Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область осмотрел наблюдательную вышку и принял участие в запуске системы раннего выявления, предупреждения и идентификации целей AEROS, которая размещена в Мариуполе, передал пограничникам легкобронированный катер UMC-1000, 16 единиц бронированных автомобилей марки Hummer и новое вооружение", – сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, также Порошенко констатировал несоблюдение режима тишины на Донбассе, что подтвердили недавние жаркие бори в районе Светлодарской дуги. Он отметил, что отказавшись соблюдать режим тишины, боевики понесли огромные потери.