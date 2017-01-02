Порошенко поделился впечатлениями от визита сенаторов США на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко считает, что визит американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобучар был важным для украинских военных. Об этом говорится в сообщении главы государства на Facebook.

Президент указал на важность визита для украинских бойцов, которым на передовой нужна поддержка, тем более столь важных гостей.

"Для наших воинов, которые сейчас защищают мир и покой украинских семей, нашу родную землю от российской агрессии, очень важно было услышать слова американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобучар о том, что мир в этой борьбе вместе с Украиной. Наши американские друзья также заверили в своей готовности отстаивать санкции США против России. Спасибо им за это", – написал Порошенко.

Напомним, 31 декабря Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.