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Порошенко поделился впечатлениями от визита сенаторов США на Донбасс http://www.segodnya.ua/img/article/7851/77_main.1483357772.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/77_tn.1483357772.jpg Политика Глава государства поблагодарил американских высокопоставленных гостей за поддержку украинских военных

Порошенко поделился впечатлениями от визита сенаторов США на Донбасс

Сегодня, 13:50

Глава государства поблагодарил американских высокопоставленных гостей за поддержку украинских военных

Порошенко с Маккейном в гостях у украинских бойцов. Фото: Facebook
Порошенко с Маккейном в гостях у украинских бойцов. Фото: Facebook

Президент Украины Петр Порошенко считает, что визит американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобучар был важным для украинских военных. Об этом говорится в сообщении главы государства на Facebook.

Президент указал на важность визита для украинских бойцов, которым на передовой нужна поддержка, тем более столь важных гостей.

"Для наших воинов, которые сейчас защищают мир и покой украинских семей, нашу родную землю от российской агрессии, очень важно было услышать слова американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобучар о том, что мир в этой борьбе вместе с Украиной. Наши американские друзья также заверили в своей готовности отстаивать санкции США против России. Спасибо им за это", – написал Порошенко.

Напомним, 31 декабря Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.
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Источник:

"Сегодня"

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