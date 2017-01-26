Порошенко поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Украинский вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности – в топе приоритетов повестки дня

Президент Украины Петр Порошенко поедет на ежегодную 53-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля. Об этом идет речь в пресс-релизе, который распространила пресс-служба по подготовке Мюнхенской конференции.

"Среди подтвержденных в этом году участников – новый генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Еврокомиссии Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президенты Польши, Украины, Афганистана Анджей Дуда, Петр Порошенко, Ашраф Гани Ахмадзай", – сказано в пресс-релизе.

Также организаторы отмечают, что украинский вопрос будет в топ-приоритете обсуждения глобальных вызовов и проблем на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Программа конференции посвящена будущему трансатлантических отношений и НАТО после избрания Дональда Трампа, состоянию сотрудничества в вопросах безопасности и обороны, кризис в Украине и отношения с Россией, война в Сирии и ситуация с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая корейский полуостров. Участники также обсудят угрозы терроризма, информационной войны, а также угрозы глобального здоровья и климатической безопасности", – поясняют в пресс-службе Мюнхенской конференции.

Напомним, уже два года подряд Петр Порошенко принимает участие в ежегодной Мюнхенской конференции. В прошлом году украинский президент призывал к единству в Евросоюзе по вопросу антироссийских санкций. В 2015-м Петр Порошенко показал паспорта российских военных, "заблудившихся" на Донбассе.

Отметим, что президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции не будет.