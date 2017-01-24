Порошенко получил Почетную медаль Хельсинки
Почетная медаль города Хельсинки разработана финляндским скульптором Хейкки Хяйвяоя
Во время официального визита в Финляндскую Республику Президент Украины Петр Порошенко был награжден Почетной медалью города Хельсинки.
Почетная медаль города Хельсинки разработана финляндским скульптором Хейкки Хяйвяоя (Heikki Häiväoja) в 1965 году. С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой – тротуар улицы в форме брусчатки.
Хяйвяоя также является дизайнером, в частности, финского варианта монет евро маленького и среднего номинала.
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