Порошенко получил Почетную медаль Хельсинки

Во время официального визита в Финляндскую Республику Президент Украины Петр Порошенко был награжден Почетной медалью города Хельсинки.

Почетная медаль города Хельсинки разработана финляндским скульптором Хейкки Хяйвяоя (Heikki Häiväoja) в 1965 году. С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой – тротуар улицы в форме брусчатки.

Хяйвяоя также является дизайнером, в частности, финского варианта монет евро маленького и среднего номинала.