Порошенко понимает, что шансы Украины на членство в НАТО нулевые – американский эксперт

Сегодня, 14:36

Заявляя о проведении референдума о вступлении Украины в Североатлантический Альянс, украинский президент пытается оказать давление на Трампа, считает Александр Мотыль

Президент Порошенко и генеральный секретарь НАТО Столтенберг на Яворивском полигоне. Фото пресс-службы президента
Президент Порошенко и генеральный секретарь НАТО Столтенберг на Яворивском полигоне. Фото пресс-службы президента

НАТО не собирается защищать Украину от агрессии России. Такое мнение в комментарии "Сегодня.ua" высказал профессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси) Александр Мотыль.

"Порошенко старается оказать определенное морально-политическое давление на Трампа и на Запад, заявляя, что Трамп вроде бы НАТО поддерживает и только ставит финансирование под сомнение. В этом контексте он (Порошенко) будет точно так же действовать, как Трамп, и выполнять волю своего народа, который хочет членства в НАТО. Таким образом оба президента имеют тот же интерес – представлять свой народ. В то же время Порошенко хорошо понимает, что шансы на членство нулевые, потому что никто в НАТО не хочет защищать Украину (как и любую другую восточноевропейскую страну-члена НАТО). Но позитивный референдум или даже перспектива такого референдума усиливает его позиции виз-а-виз Запада: не он хочет членства, а суверенный народ, которому сложнее отказать и чьи надежды и опасения надо как-то удовлетворить. Может увеличением экономической помощи? Может поставками оружия? Может неотзывом санкций?", – считает Александр Мотыль.

Напомним, в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас 54% украинцев поддерживает членство Украины в НАТО. "Четыре года назад лишь 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас — 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", – заявил Порошенко.
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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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