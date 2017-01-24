Порошенко попросил президента Финляндии усилить давление на Россию

Президент Украины Петр Порошенко призвал лидера Финляндии Саули Ниинисте усилить давление на Россию в вопросах освобождение пленных. Об этом он рассказал после двухсторонних переговоров в Хельсинки.

"Мы обсудили брутальное нарушение прав человека на Донбассе и в Крыму. Я обратился к господину президенту с просьбой усилить давление на российскую сторону в вопросах освобождения украинских заложников как с оккупированных территорий, так и из российских тюрем", – рассказал Порошенко.

Президент поблагодарил Финляндию за активное участие в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ человеческими и финансовыми ресурсами, помощь Финляндии внутреннеперемещенным лицам и за практическую поддержку процесса гуманитарного разминирования на Востоке Украины.

Также украинский лидер выразил благодарность за твердую позицию Финляндии в ускорении предоставления Украине безвизового режима, обеспечении завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации и за большой объем технической помощи, "которую в этих непростых условиях Финляндия предоставляет Украине".

"Мы договорились активизировать деятельность межправительственной финляндско-украинской комиссии по вопросам торговли и экономического развития. И договорились, что во время заседания этой комиссии мы примем в Украине с визитом бизнес-миссию Team Finland", – сообщил Порошенко.

Кроме того президент подтвердил заинтересованность Киева в сотрудничестве в военной сфере.

"Особенно хотелось бы отметить эффективную координацию наших действий. Мы благодарны Финляндии за взнос в рамках трастового фонда НАТО на развитие военной медицины и реабилитации военнослужащих. Хочу поблагодарить за очень мощную постоянную поддержку Украины", – отметил он.

Как сообщалось, по данным СБУ, на сегодняшний день в плену на Донбассе остается 110 заложников и 490 пропавших без вести.