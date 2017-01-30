Порошенко поручил дипломатам проинформировать Совбез ООН и ОБСЕ о чрезвычайной ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке из-за обстрелов боевиков Совет безопасности ООН и ОБСЕ. Об этом сообщает глава украинского МИД Павлел Климкин.

"Президент поручил немедленно проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН, австрийское председательство в ОБСЕ, наших партнеров в ОБСЕ, а также наших партнеров в Совете Европы", – сказал Климкин.

Напомним, что утром 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. В Минобороны сообщили, что всего боевые действия непрерывно длились 19 часов. Сообщалось, что в авдеевской промзоне противник понес тяжелые потери: 15 боевиков ликвидированы, 24 – ранены. Среди ликвидированных командир батальона так называемой "ДНР" с позывным "Грек".

Как сообщал пресс-центр 72-ой бригады, которая держит оборону в районе Авдеевки, в боях погибли четверо бойцов: капитан Андрей Кизило, сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко, сержант Владимир Крижанский. Еще девять человек были ранены.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, в зоне АТО погибли пятеро бойцов АТО, еще о двух смертях сообщалось сегодня утром. По состоянию на 18:00 пресс-центр штаба АТО сообщил о гибели трех бойцов, 17 человек сегодня получили ранения, трое – травмы.

Как отметил сегодня министр обороны Степан Полторак, украинские бойцы действуют четко и умело, что дало им возможность захватить опорный пункт противника.

Боевики же в результате атак пытаются уцепиться за авдеевскую промзону и "блокадную" дорогу для сдерживания захвата Донецка с севера. Так считает журналист Юрий Бутусов.