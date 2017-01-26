Порошенко поручил Кабмину срочно решить проблему с львовским мусором

Вчера, 23:10

Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи президента с премьер-министром Владимиром Гройсманом

Петр Порошенко, фото ipukr.com
Петр Порошенко, фото ipukr.com

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас, а также на длительную перспективу., передает пресс-служба главы государства.

Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи главы государства с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Убирать мусор – прерогатива органов местного самоуправления, – отметил президент. – Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, – мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов".

В пресс-службе президента добавили, что завтра Львов с рабочим визитом посетит Владимир Гройсман.

Вчера стало известно, что мусор из Львова в семидневный срок планируют вывезти на полигоны области. Также вчера в городе протестовали местные жители, перекрывая дороги с требованием решения "мусорной проблемы".

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация с мусором во Львове сложная, более 20% контейнерных площадок переполнены. В связи с этим премьер-министр Владимир Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и найти решение по обеспечению утилизации мусора. По состоянию на 19:00 четверга во Львове убрано 137 контейнерных площадок твердых бытовых отходов, что составляет 35% от общего количества засоренных.
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"Сегодня"

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