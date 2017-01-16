Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Порошенко поручил МИД передать иск в Гаагу против РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7886/75_main.1484572363.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/75_tn.1484572363.jpg Политика Иск происходит в рамках Конвенций по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации

Порошенко поручил МИД передать иск в Гаагу против РФ

Сегодня, 15:13

Иск происходит в рамках Конвенций по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации

Порошенко обсудил иск против РФ. Фото: president.gov.ua
Порошенко обсудил иск против РФ. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму. "Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными", – сказал президент во время встречи с Уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

Кроме того он напомнил о многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске и сбитом боевиками самолете рейса МН-17.

Президент отметил, что этот иск происходит в рамках Конвенций по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Мы сформировали соответствующую юридическую группу, обеспечено ее финансирование по дальнейшей подготовке юридической защиты Украины. Я уверен, что мы победим, в том числе в этом деле, и в будущих исках, которые будут поданы на защиту интересов прав Украины, базируясь на четких нормах международного права. Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий (5) и направлено большое количество нот (45). Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум Конвенциям", – сказал Порошенко.

Глава государства также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении ею международного морского права. Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине в аннексирована Крыму и оккупированном Донбассе.

"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", – добавил президент.
президент, иск, мид, Порошенко, ООН, гаага, рф, международный суд

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко поручил МИД передать иск в Гаагу против РФ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Вадим Пристайко. Фото: antikor.com.ua

В МИД Украины рассказали, на каком "крючке" Киев держит Москву

30 Декабря 2016, 17:28

Вадим Пристайко отметил, что Украина на протяжении года готовила иск

Крым

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина готова доказать в арбитраже, что Россия нарушает морское право - Порошенко

23 Декабря 2016, 18:09

В четверг был сформирован трибунал, который будет рассматривать иск Украины к России

Политика

Андрей Лысенко. Фото: focus.ua

Лысенко рассказал, какие у Украины есть доказательства против РФ для суда в Гааге

23 Ноября 2016, 09:41

Украинские власти смогут предоставить неопровержимых доказательств против россиян хоть на пять судов в Гааге

Политика

Гаагский трибунал признал очень серьезными доказательства Украины о военных преступлениях РФ. Фото: AFP

Гаагский трибунал признал очень серьезными доказательства Украины о военных преступлениях РФ – Луценко

22 Ноября 2016, 17:44

В преступлениях подозреваются министр обороны России, 18 российских генералов и два адмирала

Политика

Мировое сообщество впервые обвинило Россию в международном конфликте

20 Ноября 2016, 23:07

Кремль на отчет отреагировал молниеносно

Мир

Россия выходит из соглашения с Гаагой. Фото: AFP

Россия разрывает отношения с Международным судом в Гааге

16 Ноября 2016, 12:44

РФ хочет расторгнуть соглашение о римском статуте, участником которого она является с 2000 года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.