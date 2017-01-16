Порошенко поручил МИД передать иск в Гаагу против РФ

Президент Украины Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму. "Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными", – сказал президент во время встречи с Уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

Кроме того он напомнил о многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске и сбитом боевиками самолете рейса МН-17.

Президент отметил, что этот иск происходит в рамках Конвенций по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Мы сформировали соответствующую юридическую группу, обеспечено ее финансирование по дальнейшей подготовке юридической защиты Украины. Я уверен, что мы победим, в том числе в этом деле, и в будущих исках, которые будут поданы на защиту интересов прав Украины, базируясь на четких нормах международного права. Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий (5) и направлено большое количество нот (45). Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум Конвенциям", – сказал Порошенко.

Глава государства также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении ею международного морского права. Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине в аннексирована Крыму и оккупированном Донбассе.

"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", – добавил президент.