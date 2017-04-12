Порошенко посетил танкистов в Луганской области

Вместе с президентом к украинским военным прибыл начальник Генштаба Муженко

Президент Украины Петр Порошенко посетил военнослужащих танковой бригады, которая находится в зоне разведения сторон. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент прибыл в танковую бригаду в районе отвода (вооружений. – Ред.) в Луганской области", – написал Цеголко.

Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині. pic.twitter.com/TNoXt5cfOo — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.

На фото видно, что президент прибыл в сопровождении начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

Напомним, что добирался президент в Луганскую область через Харьков, откуда вылетел к украинским военным.

Ранее сообщалось, Петр Порошенко приказал с 1 апреля увеличить выплаты украинским военным, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения.