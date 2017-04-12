Порошенко посетил танкистов в Луганской области
Вместе с президентом к украинским военным прибыл начальник Генштаба Муженко
Президент Украины Петр Порошенко посетил военнослужащих танковой бригады, которая находится в зоне разведения сторон. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Президент прибыл в танковую бригаду в районе отвода (вооружений. – Ред.) в Луганской области", – написал Цеголко.
Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині. pic.twitter.com/TNoXt5cfOo— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.
На фото видно, что президент прибыл в сопровождении начальника Генерального штаба Виктора Муженко.
Напомним, что добирался президент в Луганскую область через Харьков, откуда вылетел к украинским военным.
Ранее сообщалось, Петр Порошенко приказал с 1 апреля увеличить выплаты украинским военным, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения.
Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко посетил танкистов в Луганской области". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии