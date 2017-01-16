Порошенко после встречи с Байденом: Украина понимает, что мы не единственный враг для России

Вскоре исполнится три года с тех пор, как РФ развязала войну против украинцев, отметил президент

На сегодняшний день весь цивилизованный мир находится под угрозой, ведь все страны, исповедующие демократические ценности, являются врагами России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом.

"В этом году исполняется 3 года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убито 10 тыс. украинцев – гражданских и военных. Эта война продолжается и сегодня. Только за последние три дня наших военных продолжали обстреливать более 250 раз", – сказал Порошенко.

При этом, как подчеркнул глава государства, "Украина понимает, что мы не единственный враг для Москвы".

"Все, кто исповедует демократические ценности, являются врагами Кремля. И поэтому сегодня защита Украины – это защита ценностей свободного мира. Угрозы остаются. Россия стремится избежать ответственности. Чтобы компенсировать военные неудачи она пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, спровоцировать беспорядки. Она стремится расколоть трансатлантическое и европейское единство. В наших силах противодействовать этим планам – и в первую очередь путем запуска дорожной карты, имплементации Минских соглашений и продолжения успешных внутренних реформ", – отметил он.

Между тем Порошенко поблагодарил США и лично Байдена за поддержку Украины и продление санкций против РФ.

"Подчеркиваю: эти санкции должны оставаться действительными, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах, включая Крым", – заявил президент.

Глава государства сообщил, что на переговорах с вице-президентом США стороны обменялись мыслями относительно дальнейшего построения американо-украинского стратегического партнерства.

"Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией. Украина всегда пользовалась и продолжает иметь двухпартийную поддержку со стороны американского Конгресса, американской администрации и американского народа. Надеюсь, и дальше украинский вопрос будет объединять весь американский политикум, и дальше украинский вопрос будет оставаться среди приоритетов. Приветствую первые обнадеживающие сигналы, провозглашенные во время сенатских слушаний кандидатов на должности госсекретаря Тиллерсона и министра обороны США Метиса", – подытожил Порошенко.

Как сообщалось, Джо Байден сегодня прилетел в Украину с официальным визитом. Сначала вице-президент США встретился с премьер-министром Гройсманом, а позже – с президентом Порошенко.