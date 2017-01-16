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Порошенко после встречи с Байденом: Украина понимает, что мы не единственный враг для России http://www.segodnya.ua/img/article/7885/40_main.1484558486.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/40_tn.1484558486.jpg Политика Вскоре исполнится три года с тех пор, как РФ развязала войну против украинцев, отметил президент

Порошенко после встречи с Байденом: Украина понимает, что мы не единственный враг для России

Сегодня, 11:20

Вскоре исполнится три года с тех пор, как РФ развязала войну против украинцев, отметил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

На сегодняшний день весь цивилизованный мир находится под угрозой, ведь все страны, исповедующие демократические ценности, являются врагами России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом.

"В этом году исполняется 3 года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убито 10 тыс. украинцев – гражданских и военных. Эта война продолжается и сегодня. Только за последние три дня наших военных продолжали обстреливать более 250 раз", – сказал Порошенко.

При этом, как подчеркнул глава государства, "Украина понимает, что мы не единственный враг для Москвы".

"Все, кто исповедует демократические ценности, являются врагами Кремля. И поэтому сегодня защита Украины – это защита ценностей свободного мира. Угрозы остаются. Россия стремится избежать ответственности. Чтобы компенсировать военные неудачи она пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, спровоцировать беспорядки. Она стремится расколоть трансатлантическое и европейское единство. В наших силах противодействовать этим планам – и в первую очередь путем запуска дорожной карты, имплементации Минских соглашений и продолжения успешных внутренних реформ", – отметил он.

Между тем Порошенко поблагодарил США и лично Байдена за поддержку Украины и продление санкций против РФ.

"Подчеркиваю: эти санкции должны оставаться действительными, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах, включая Крым", – заявил президент.

Глава государства сообщил, что на переговорах с вице-президентом США стороны обменялись мыслями относительно дальнейшего построения американо-украинского стратегического партнерства.

"Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией. Украина всегда пользовалась и продолжает иметь двухпартийную поддержку со стороны американского Конгресса, американской администрации и американского народа. Надеюсь, и дальше украинский вопрос будет объединять весь американский политикум, и дальше украинский вопрос будет оставаться среди приоритетов. Приветствую первые обнадеживающие сигналы, провозглашенные во время сенатских слушаний кандидатов на должности госсекретаря Тиллерсона и министра обороны США Метиса", – подытожил Порошенко.

Как сообщалось, Джо Байден сегодня прилетел в Украину с официальным визитом. Сначала вице-президент США встретился с премьер-министром Гройсманом, а позже – с президентом Порошенко.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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