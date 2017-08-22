Порошенко "потроллил" россиян из-за виз

Глава государства напомнил соседям, что украинцы ездят в ЕС без виз, а россиянам закрывают путь в США

Президент Петр Порошенко сравнил ситуацию с визовым режимом с Западом для Украины и России. Об этом он сказал в городе Изюм Харьковской области во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец после капитального ремонта, передает УНИАН.

Он отметил, что Украина больше никогда не вернется в Российскую империю.

"Видите, россиянам в связи с тем, что они выслали американских дипломатов, сейчас американские визы закрывают, а нам безвизовый въезд открывают в страны Евросоюза, и это уже тот рубикон, это точка невозврата, которая говорит, что никогда больше мы не вернемся ни в Советский Союз, ни в Российскую империю", – убежден он.

Напомним, 21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.