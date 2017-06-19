Порошенко поздравил Макрона с победой на парламентских выборах

Глава государства надеется на продолжение диалога с французским лидером

Президент Украины Петр Порошенко поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с победой его политической силы "Вперед, республика" на парламентских выборах во Франции. Об этом говорится в Twitter главы украинского государства.

Он пожелал французскому лидеру успехов в реформах.

"Поздравляю президента Эммануэля Макрона с уверенной победой его политической силы на парламентских выборах во Франции. Желаю успехов президенту Франции в реформах ради будущего объединенной Европы", – написал Порошенко.

Также глава государства подчеркнул, что будет рад вскоре продолжить диалог со своим французским коллегой.

Результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов, в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!", получив абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.