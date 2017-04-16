Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Глава государства пожелал соотечественникам твердой веры, что в Украине воцарятся мир и благополучие

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой. Соответствующее обращение размещено на сайте главы государства.

Президент отметил, что особенно приятно, что в этом году праздник объединил христианские конфессии: православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают это огромное событие в один день.

"Искренне радуемся великому и величественному празднику. Пусть же в эти дни наполнится вселенской Христовой радости каждая украинская душа. Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, которые полегли за Украину. Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину" − подчеркнул глава государства.

Президент пожелал соотечественникам душевного тепла, здоровья, счастья, а также твердой веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие.

"Как президент с помощью Всевышнего работал и буду работать над достижением этой цели" − подытожил президент.

Как сообщалось, Порошенко вместе с супругой в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях.