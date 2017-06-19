Порошенко прибудет в США вечером – СМИ

Глава государства проведет встречу не только с Трампом, но и с вице-президентом, а также министрами

Президент Украины Петр Порошенко прибудет в Вашингтон с двухдневным государственным визитом сегодня вечером. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что глава государства планирует провести встречи с американскими министрами экономики и энергетики.

Однако главным событием его поездки в Америку станут встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и американским лидером Дональдом Трампом, которые пройдут завтра, 20 июня.

Отметим, что это уже третий визит Порошенко в качестве президента Украины в Вашингтон и первая его встреча с новым президентом США.

Ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст в интервью "Сегодня" рассказал, что Петр Порошенко и Дональд Трамп во время встречи, скорее всего, обсудят войну на Донбассе и санкции против России.