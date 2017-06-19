Порошенко прибудет в США вечером – СМИ

Сегодня, 09:52

Глава государства проведет встречу не только с Трампом, но и с вице-президентом, а также министрами

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко прибудет в Вашингтон с двухдневным государственным визитом сегодня вечером. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что глава государства планирует провести встречи с американскими министрами экономики и энергетики.

Однако главным событием его поездки в Америку станут встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и американским лидером Дональдом Трампом, которые пройдут завтра, 20 июня.

Отметим, что это уже третий визит Порошенко в качестве президента Украины в Вашингтон и первая его встреча с новым президентом США.

Ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст в интервью "Сегодня" рассказал, что Петр Порошенко и Дональд Трамп во время встречи, скорее всего, обсудят войну на Донбассе и санкции против России.
США, Порошенко, Вашингтон, встреча, визит, трамп, Пенс

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко прибудет в США вечером – СМИ ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко утвердил отмена "закона Савченко". Фото: president.gov.ua

Порошенко отменил "закон Савченко"

17 Июня, 12:32

Теперь предварительное заключение будет засчитываться судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день

Мир

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля

16 Июня, 19:56

По словам президента, Коль сделал бесценный вклад в укрепление европейского единства и преодоления шрамов Холодной войны

Экономика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко поручил правительству поднять пенсии

16 Июня, 18:46

Также президент поручил отменить налогообложение пенсий и снять все ограничения для работающих пенсионеров

Политика

Встреча Порошенко и Олбрайт. Фото: Администрация президента

Россия провоцирует обострение на Донбассе – Порошенко на встрече с Олбрайт

16 Июня, 18:32

Мадлен Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования