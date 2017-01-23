Порошенко с супругой прибыли в Эстонию

Президенты Украины и Эстонии намерены возглавить переговоры между делегациями двух стран

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко прибыли в Эстонскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В программе официального визита Порошенко – встреча с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд "с глазу на глаз" и переговоры делегаций Украины и Эстонии под председательством президентов.

Президент также проведет встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас и спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

В программе визита запланирована встреча Петра Порошенко и его супруги Марии с представителями украинской общины, которые проживают в Эстонии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.