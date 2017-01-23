Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Порошенко с супругой прибыли в Эстонию http://www.segodnya.ua/img/article/7908/5_main.1485167905.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/5_tn.1485167905.jpg Политика Президенты Украины и Эстонии намерены возглавить переговоры между делегациями двух стран

Порошенко с супругой прибыли в Эстонию

Сегодня, 12:38

Президенты Украины и Эстонии намерены возглавить переговоры между делегациями двух стран

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко прибыли в Эстонскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В программе официального визита Порошенко – встреча с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд "с глазу на глаз" и переговоры делегаций Украины и Эстонии под председательством президентов.

Президент также проведет встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас и спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

В программе визита запланирована встреча Петра Порошенко и его супруги Марии с представителями украинской общины, которые проживают в Эстонии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.
Эстония, переговоры, президент, Порошенко, встреча, Петр Порошенко, Кальюлайд, На Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко с супругой прибыли в Эстонию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP

Украинский вопрос: У Порошенко озвучили прогноз по большой сделке Путина с Трампом

Вчера, 10:32

Советник Порошенко отметил, что больше всего о возросшей роли РФ говорят сами россияне либо их лоббисты на Западе

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

У нас общий враг: Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности

Вчера, 10:51

Глава государства отметил, что сейчас у всех украинцев, несмотря на различия, есть общий враг

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Вражеские силы: Порошенко обещает сорвать планы по дестабилизации Украины

Вчера, 11:13

По словам президента, некоторые политики в Киеве и Москве работают над организацией в Украине искусственных протестов и досрочных выборов

Общество

Освобожденный из плена боевиков Жемчугов награжден званием Героя Украины. Фото: пресс-служба президента Украины

Освобожденный из плена Жемчугов получил звание Героя Украины

Вчера, 11:43

Высокой государственной наградой Жемчугов отмечен за личное мужество и героизм

Политика

Президент Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Порошенко назвал условия для изменения Конституции

Вчера, 14:50

По мнению президента, любым шагам по политическому урегулированию на Донбассе должен предшествовать очевидный прогресс в вопросах безопасности

Украина

Украина отмечает День соборности

Вчера, 21:14

Спустя 70 лет, в 1990-м, миллионы украинцев, взявшись за руки, впервые создали "живую цепь" от Востока до Запада

Политика

Форум в Давосе пошел на пользу Украине

Вчера, 22:10

Самые популярные темы - президентство Дональда Трампа, Brexit и безопасность - в новой Европе и в мире

Бизнес

Рошен останавливает работу в Липецке

Вчера, 23:49

Начиная с 2013 года российские власти запретили импорт продукции "Рошена"

Политика

Новому президенту США понадобится минимум полгода на выработку стратегии по Украине. Фото AFP

Украинский вопрос Трампу малоинтересен - политологи

Сегодня, 08:13

Новый глава Белого дома пока не готов решать проблемы Украины, считают эксперты

Политика

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров ответил на заявление Порошенко по алгоритму выполнения Минских соглашений

Сегодня, 12:18

По словам главы МИД РФ, предложенный подход якобы противоречит тому, что прописано в документе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.