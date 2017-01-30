Порошенко прибыл в Германию: на повестке – встреча с Меркель (фото)

Украинский лидер уже встретился с президентом ФРГ Норбертом Ламмертом, на очереди другие политики

Президент Украины Петр Порошенко прилетел в Германию с рабочим визитом, где намечены встречи с первыми лицами государства, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Первым, с кем встретился украинский лидер, стал президент германии Норберт Ламмерт.

Также планируется встреча с канцлером германии Ангелой Меркель, вице-президентом страны и министром иностранных дел Зигмаром Забриэлем.

Программой визита предусмотрено совместное заявление для представителей СМИ лидеров Украины и Германии. Онлайн-трансляция мероприятия состоится на официальном Youtube-канале Администрации Президента Украины ориентировочно в 15:35 (по киевскому времени).

Напомним, недавно президент Украины совершил визиты сначала в Эстонию, а затем посетил Финляндию.