Порошенко прибыл в Германию: на повестке – встреча с Меркель (фото)
Украинский лидер уже встретился с президентом ФРГ Норбертом Ламмертом, на очереди другие политики
Президент Украины Петр Порошенко прилетел в Германию с рабочим визитом, где намечены встречи с первыми лицами государства, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Первым, с кем встретился украинский лидер, стал президент германии Норберт Ламмерт.
Также планируется встреча с канцлером германии Ангелой Меркель, вице-президентом страны и министром иностранных дел Зигмаром Забриэлем.
Программой визита предусмотрено совместное заявление для представителей СМИ лидеров Украины и Германии. Онлайн-трансляция мероприятия состоится на официальном Youtube-канале Администрации Президента Украины ориентировочно в 15:35 (по киевскому времени).
Напомним, недавно президент Украины совершил визиты сначала в Эстонию, а затем посетил Финляндию.
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