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Порошенко принял от японцев современное медоборудование для пограничников (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/43_main.1484315711.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/43_tn.1484315711.jpg Политика Новое оборудование будет лечить военных, а не только чиновников, как это было раньше, отметил президент

Порошенко принял от японцев современное медоборудование для пограничников (фото)

Сегодня, 15:55

Новое оборудование будет лечить военных, а не только чиновников, как это было раньше, отметил президент

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в передаче от правительства Японии украинской стороне современного медицинского оборудования, которое установили в госпитале Пограничной службы Украины. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Президент отмечает, что новое оборудование будет лечить военных, а не только чиновников, как это было раньше.

"Был рад сегодня принять участие в передаче оборудования Центральному клиническому госпиталю Государственной пограничной службы от правительства Японии. Ранее высокотехнологичным оборудованием в первую очередь обеспечивались больницы, которые обслуживают чиновников, а ныне им оснащаются военные госпитали", – говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что у него в приоритете, чтобы украинские военные, которые защищают свою страну, получали надлежащую помощь.

Напомним, Петр Порошенко подписал указ о старте Года Японии в Украине. Он также напомнил, что за два года японское правительство оказало финансовую помощь Украине  в 1,8 миллиарда долларов.
Япония, президент, пограничники, Порошенко, оборудование

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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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