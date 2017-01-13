Порошенко принял от японцев современное медоборудование для пограничников (фото)

Новое оборудование будет лечить военных, а не только чиновников, как это было раньше, отметил президент

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в передаче от правительства Японии украинской стороне современного медицинского оборудования, которое установили в госпитале Пограничной службы Украины. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Президент отмечает, что новое оборудование будет лечить военных, а не только чиновников, как это было раньше.

"Был рад сегодня принять участие в передаче оборудования Центральному клиническому госпиталю Государственной пограничной службы от правительства Японии. Ранее высокотехнологичным оборудованием в первую очередь обеспечивались больницы, которые обслуживают чиновников, а ныне им оснащаются военные госпитали", – говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что у него в приоритете, чтобы украинские военные, которые защищают свою страну, получали надлежащую помощь.

Напомним, Петр Порошенко подписал указ о старте Года Японии в Украине. Он также напомнил, что за два года японское правительство оказало финансовую помощь Украине в 1,8 миллиарда долларов.